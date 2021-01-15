鴻海教育基金會14日應台北市政府之邀出席「台北市AI智慧教育發表會」，並在記者會上展現創新智慧教學，鴻海教育基金會執行長汪用和宣布，將在今年四月發行華人地區首本AI長篇劇情漫畫，並免費放在台北市的「酷課雲」上，供台北市學生閱讀。

鴻海教育基金會於記者會上首次曝光四月即將上市的AI漫畫書《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國》。這本書巧妙地將十大AI知識點融入劇情當中，讓學生可以不知不覺地就親近AI、了解AI觀念。另外，書中也特別設計了別頁，別頁上不但有關於知識點的補充說明，還有延伸閱讀，只要掃描QRcode就可以連結到更多的知識說明；同時，同樣也是只要掃描別頁上的QRcode，就可以連接到鴻海教育基金會的互動平台去玩相對應的AI小遊戲；換句話說，這是一本學生可以自己欣賞的好看漫畫，也是一本可以透過漫畫、文字、實作遊戲等多元方式寓教於樂的AI教材漫畫。

台北市長柯文哲表示，台北市力推智慧教育，也是第一個有AI全學程教材的縣市，而除了AI之外，台北市與鴻海教育基金會也攜手超前佈署量子科技教育。鴻海教育基金會執行長汪用和表示：「鴻海教育基金會不只將推出AI漫畫，也在去年開始與台大IBM量子電腦中心合作舉辦了高中職生量子電腦研習營，以及與台北市教育局一起舉辦高中職量子電腦師培營，並且編寫高中職量子電腦教材，基金會期盼能夠讓高中職生盡早進入量子教育世界，領略量子科技的奧妙，進而讓年輕世代擁抱科技未來。」

鴻海教育基金會指出，基金會致力於科技人才培育，向下扎根辦理青年科技營隊、積極參與科技賽事，並提供免費線上學習資源，就是要讓年輕世代及早步入科技殿堂、引領智慧未來。

(工商 )