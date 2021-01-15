有詐欺等前科夏姓男子日前趁彩券行凌晨系統關閉，即將打烊時，購買刮刮樂，再持偽造刮刮樂兌奬，店員不疑有他被騙，苓雅警分局14日循線逮人，發現夏男2度得手，獲利近8萬元，訊後送辦，被依詐欺等罪限制住居。
49歲夏男分別於本月9日、10日凌晨0時許，到苓雅區大順路、光華路的彩券行購買刮刮樂，當時店家已經準備打烊，夏男挑完刮刮樂後，趁店員找錢不注意，拿出預藏的假刮刮樂調包，佯裝中獎假象後，跟店家兌獎。
據了解，夏男2次都以刮中5萬元，向店家要求支付，但店家沒有足夠現金，於是以等值的刮刮樂及部分現金兌獎。2次合計得手2本刮刮樂、價值7萬2000元，以及現金7600元，店家直到翌日以系統過卡，才知是偽造的刮刮樂。
警方獲報後，14日上午9時許，在夏男苓雅區住處逮人，起獲筆刀、鑷子、墊板、白膠等工具，另查扣1張準備變造的刮刮樂與疑似犯罪所得1400元，其餘所得已被花用殆盡，被依偽造有價證券、詐欺等罪送辦後，遭限制住居。
(中時 )
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