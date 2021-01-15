今天PressPlay平台的企劃提了個要求，要專案作家對2021年的展望提出一個字作代表，將在春節期間統整給所有讀者看。

船長聽了後，三分鐘就交稿，給了一個英文字母: U ，這個U是什麼意思呢?

U有二個意義:

一是微笑曲線，全球渡過了艱難的2020年，在新的一年如釋重負，要帶著微笑來生活。

二也是微笑曲線，代表的是船長對2021年股巿走勢的看法，前後高，中間低。

為什麼呢?

"前面高"大家已經很清楚了，看現在每日成交量3000億以上就知道有多少人在玩，大家也很樂在其中，因為獲利的居多，船長常去路易莎坐，近期發現附近桌子坐的人，幾乎都在談股票，應都是想跟親友一起分享獲利的機會。有人說這是標準的"擦鞋童"理論，路人都能侃侃而談股票投資之道時，就是股巿已經過熱! 這說法只有部份對，為何?

股巿泡沫化過熱的過程不是一瞬間的事，至少會經過一次以上的大震盪，讓散戶相信回檔就是買點，套牢也能回本，才會投入更多的資金進去，主力才有機會分批出貨，現在台股都還沒有回檔過，不會直接反轉向下，今天有讀者問船長，台股是不是該崩盤了，因為有二、三個人跟他說要崩了，船長不知其根據為何，若只是看到大漲就覺得該崩，那只是亂猜的，除非他真的滿手空單來證明他很確定要崩，否則講講誰都會。 大家都知道投資要順勢而為，沒有出現反轉跡象前，太早離場甚至反手放空的人，都很可能會扼腕或損失慘重。就船長的關鍵價投資術而言，至少要先跌破近期的支撐，才有可能開始進入做頭階段，做了一陣子頭部後才會有波段修正。

那為何船長會說"前面高"呢? 因現在巿場的確很熱，只要有題材就漲的動，那船長要問，到了第二季時，還能只靠題材就一直漲下去嗎? 照現在的漲速，若一直漲到第二季，早就超過2萬點了吧? 意思是， 股價反應心理預期，當已反應完預期的利多時，就是獲利了結之時! Q2是否會出現新的變數，比如庫存調整、拜登加稅、通膨升溫等等，都還很難預期，但漲多就是風險，現在資金熱潮Party還在持續ing，一波到頂，很可能會創造出上半年的高點，然後再進入一、二季的休整，等Q4旺季再來一次。

至於台股高點會在哪? 上週船長已用1X漲幅估給大家參考了，但這只是事前的估計，不是非到不可，也不是到了就一定要反轉，我們仍要務實的用移動式支撐來判斷。

TSMC平台股。(圖/PressPlay Academy船長提供)

接著我們來看台積電今天法說會重點:

#去年Q4: 優於公司預期，這就不用多著墨了。

營收估12.4~12.7B美元，結果12.68 B美元。毛利率54% (估51.5-53.5%)，營益率43.5% (估40.5-42.5%)，單季EPS 5.51元，全年EPS 19.97元。

16奈米以下先進製程佔62%。應用產品以手機51%最高，HPC約31%，IOT佔7%，汽車3%，消費電子4%及其他4%。

#Q1展望:

營收估12.7~13B美元，較Q4小幅成長。毛利率估50.5-52.5%，較Q4略下滑。營益率39.5~41.5%，較Q4略下滑。

=> Q1淡季不淡，有利台股保持多頭

#全年展望:

半導體(不含記憶體)整體成長8%，晶圓代工成長10%，台積電成長14-16%，仍是不錯的表現。

台積電長期成長率，預估2020-2025年CAGR為10-15%，進入長期的成長期。

=> 公司對未來短中長期皆樂觀，20年的成長動能是手機IC，21年除了手機仍不錯外，成長新動能看HPC及汽車用IC，所以跟新CPU供應充足有關的伺服器，以及汽車電子特別值得留意。

#資本支出

巿場原估22B美元，但公告是25-28B美元，大幅成長。

=> 公司認為5G及HPC進入成長的大趨勢，5奈米及3奈米皆有不錯的成長，因此需要更多資本支出。言下之意HPC有新的訂單進來，當然就是指Intel啦(雖然公司不對單一客戶評論)，今年下半年可能就會有較低階的i3 處理器或是GPU訂單~

資本支出受惠股就是今天早上船長跟大家報告的設備股，以及因台積電接單而產生的ABF載板三雄及封測(如日月光及精材)需求。汽車用IC因供不應求，甚至已影響到部份汽車公司停產或減產，所以未來加價訂IC很合理，聯電在成熟製程的車用IC (如電源管理IC及感測IC) 應也會跟著水漲船高，若能解決車用IC瓶頸，代表整個汽車電都會跟著好。

=> 台積電的法說順利過關，優於巿場預期，應能回到6字頭之上，我們上週預估1X漲幅的位置625-630元到的機率不小。台積電因已累積不小漲幅，上了6字頭後，有可能會交棒由其他個股輪動，指數漲勢也可能趨緩，但資金的Party還在持續，只是心中要記住Q1很可能是上半年的高點。

車用電子股。(圖/PressPlay Academy船長提供)

(本文僅為心得分享與討論，不涉及任何投資建議，讀者需獨立思考，審慎評估風險)

本文由PressPlayAcademy專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlayAcademy

(中時新聞網)