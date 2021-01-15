中央警察大學15日舉辦卸、新任校長交接典禮，新校長由原新北市警察局長陳檡文接任。內部部長徐國勇針對高雄市連2任警局長在議會開議期間異動回應，他說，警察人事有基本時間表，一般在1、7月。至於方仰寧接任台南警局長遭質疑太陽花時指揮。徐則說，也許有些爭議，但要向前看，希望他到台南能維持治安、交通順暢。

陳檡文接替原任校長黎文明，徐國勇說，黎文明從警大畢業，夜以繼日從事警察工作，表現績效良好，讓大家看到警察辛苦。陳檡文擔則是在航空警察局長期間，守住非洲豬瘟。後來到新北市當局長，也把治安和交通維持很好。

內政部長徐國勇針對警察人事回應（圖／本報資料照)

另外徐受訪時，媒體提問高雄市議會對於中央兩度於開議期間調動警察局長，不利質詢、監督。徐國勇則說，警察人事有個基本上的時間表，一般都是1月16日、7月16日調動，長年狀況都是如此，除非比較特殊才會延後。

另外方仰寧接任南市警局長，遭質疑其在太陽花時指揮，徐則說，警察就是維持中立立場、維持社會的治安，方仰寧在這方面有相當的肯定。徐又說，也許有些爭議，但是我們想往前看，希望他到台南能夠維持好台南治安、交通順暢，這部分讓他努力表現。

(中時 )