新北市府開第一槍，宣布停辦官方舉辦的年貨大街，台中市府表示，台中年貨大街為民間商圈經營，其中天津商圈已自主停辦，一中街和逢甲商圈維持舉辦，業者若要續辦，必須遞交防疫計畫書送市府審核，市長盧秀燕15日強調，防疫不分中央、地方，台中配合衛生福利部指揮，全力遵守相關規範，配合中央防疫秋冬專案，台中已宣布即便續辦年貨大街也不開放試吃。

盧秀燕今日出席「女力首長聯盟、挺農民拚經濟」記者會後受訪指出，防疫不分中央、地方，台中市配合衛生福利部指揮，全力遵守相關規範，配合中央防疫秋冬專案，台中先前即已宣布即便續辦年貨大街不開放試吃，後續也將密切掌握疫情變化隨時滾動調整。

媒體也詢問，對於中央現行公布疫調足跡作法是否有其他建議？盧秀燕表示，台灣不大，防疫整備工作中央地方一心，台中市政府與中央防疫的態度是一致。

台中市年貨大街今年不開放試吃，也請民眾全程戴口罩，經發局說，台中市今年三處商圈申請年貨大街，其中，天津街主動取消，一中街和逢甲商圈維持。

經發局指出，今年台中市共有三個商圈管委會申請年貨大街，其中招商中的天津街，主動向市府表示取消舉辦，天津街商圈管委會說，以往年貨大街可以吸引20多萬人潮，今年原預定1月19日舉行，考量疫情不確定等因素，入口多難以管制，評估後今年決定取消。

另外兩處台中市年貨大則維持計畫，一中商圈年貨大街預計2月5日到21日舉行，逢甲商圈年貨大街預定1月29日到2月15日，市府視疫情發展，滾動式輔導商圈年貨大街舉辦狀況

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(中時 )