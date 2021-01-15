鴻海(2317)積極推動集團轉型升級，近期挾電動車題材及外資調升目標價2大動能，帶動股價飆速上攻，今（15）日開高再上漲2.59％至119元，續創近3年5個月高點，隨後因賣壓而一度壓回翻黑、下跌達2.59％，但10點半後再度拉回平盤之上小漲，走勢轉趨震盪。

鴻海股價去年9月底觸及74.1元，隨後開始緩步震盪走升至年底的92元，今年以來漲勢凌厲，以今日盤中高點119元計算，半個月波段漲幅已逼近3成。三大法人近期大舉加碼，本周迄今合計買超達13萬5350張，其中昨日便買超達11萬398張。

鴻海致力拓展電動車（EV）開放平台「MIH聯盟」實力，除了已吸引逾200家產業夥伴加入外，亦宣布邀請業界資深戰將鄭顯聰加入團隊，專責聯盟規畫及掌管硬體部門兼平台規格定義，集團技術長魏國章則主導MIH軟體平台。

鴻海董事長劉揚偉認為，傳統造車業、internet（網路新創）、資通訊（ICT）產業3力量帶動電動車發展趨勢成形，資通訊產業因具工程人力跟供應鏈優勢，只要能建構開放平台，便能發揮軟硬整合實力，看好資通訊產業未來在平台將占據重要份量。

鴻海13日亦宣布旗下富士康科技集團與浙江吉利控股集團共同簽署戰略合作協議，雙方將成立持股各5成的合資公司，為全球汽車及出行產業提供全新一站式服務，包括汽車整車、零組件、智慧控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈流程等。

對此，外資法人出具的最新報告，多看好鴻海在電動車領域的長期發展。其中，2家美系外資看好鴻海持續結盟夥伴拓展電動車領域，將有助增強市場信心，分別維持「加碼」、「買進」評等，目標價亦分別維持120元、130元不變。

亞系外資則認為，鴻海透過與吉利控股集團戰略合作，可望實現Apple Car長期驅動力，加上市場需求回溫、iPhone和iPad訂單持穩，看好今年營運將持續穩健提升，將2020～2022每股盈餘預期調升2～5％，維持「買進」評等、目標價自105元調升至130元。

(時報資訊)