美股消息面：

1.聯準會主席鮑爾的偏向鴿派的言論，未削弱美國公債殖利率的上漲動能，周四紐約期金收跌3.5美元或0.2%，為每盎司1851.4美元。

2.聯準會主席鮑爾表示短期內不會升息，也不會縮減購債規模，受此影響，周四美元指數由升轉跌，尾盤跌0.15%，報90.22。

3.美國去年12月出口物價月漲1.1%，遠超出市場預期月漲0.4%。進口物價月漲0.9%，亦超出市場預期的月漲0.7%。

4.美國勞工部公布，上周（截至1月9日）美國初次請領失業給付人數較前一周增加18.1萬人，為96.5萬人，遠超出市場預期的78.9萬人。上周初領失業給付人數4周均值為83.425萬人。截至1月2日止當周，美國續領失業給付人數為527.1萬人，較前一周增加19.9萬人。

5.受中國原油進口反彈與美元回落激勵，周四油價上漲，惟全球疫情惡化不利於需求前景的擔憂使漲幅受限。周四紐約期油收漲66美分或1.3%，為每桶53.57美元。倫敦布蘭特期油收漲36美分或0.6%，為每桶56.42美元。

(時報資訊)