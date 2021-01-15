三星最新於全球發表Galaxy S21系列三款年度旗艦，即Galaxy S21、Galaxy S21+以及Galaxy S21 Ultra，台灣三星宣今日布，擠進全球首波，將在1月29日開賣，Galaxy S21售價25900元起、Galaxy S21+售價30900元起、Galaxy S21 Ultra售價39900元起，至於本次售價天花板為Galaxy S21 Ultra(16GB+512GB)售價為43900元，今(15)日下午15:30限量啟動預購，也祭出專屬預購優惠，價值上看15000元。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，Galaxy S21 5G旗艦系列以時尚工藝設計，搭配全面進化的影視音功能和極致效能，讓消費者輕鬆晉級Pro影像玩家，創造屬於自己的精彩時刻。同時，看好台灣5G手機市場動能，三星樂觀預估Galaxy S21 5G旗艦系列銷售量較前代成長2成，並期望今年整體5G產品銷售佔比達到85%的優異表現。

儘管全球受當前環境鉅變衝擊，整體智慧型手機市場持續下滑，TrendForce預估，2020年全球智慧型手機生產總量將維持12.46億支、年衰退11%。然而三星仍表現不凡，據IDC報告顯示，三星於2020年Q3出貨量共8040萬支、年增2.9%，市占率達22.7%、位居全球第一。

5G智慧型手機成長後市可期，根據2020年9月市調機構Canalys調查報告指出，2020年全球5G智慧型手機出貨量上看2.78億支、今年更將突破5億支大關。三星亦表現斐然，根據Strategy Analytics於2020年10月發佈研究報告，以營收市占計算，三星Galaxy S20+ 5G榮登2020年上半年全球最暢銷的5G智慧型手機，占比達9%，Galaxy S20 Ultra 5G位居第二、全球市占8%，第三名則由Galaxy S20 5G獲得，市占5%。整體而言，三星S20系列三雄囊括全球5G智慧型手機營收22%。

(時報資訊)