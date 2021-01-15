默克宣布併購AmpTec，一間位於德國漢堡，主要提供拓展訊息核糖核酸(mRNA)的領導委託研發暨生產機構(CDMO)。這項併購案強化了默克研發與生產mRNA的能力，並提供相關產品給客戶用於新冠肺炎或其他疾病的疫苗研發、治療技術與診斷科技應用與發展。透過合併AmpTech與其卓越的PCR技術，默克得以結合原有的脂質製造專業，在mRNA的價值鏈上提供獨有的整合解決方案，有助於大幅降低供應鏈的複雜程度，並加速新品上市流程。

默克集團執行董事會主席暨執行長Stefan Oschmann表示，mRNA用於新冠肺炎疫苗研發的成功，讓我們看到這項技術加速其他疾病療法發展的可能性。藉由整合AmpTec以PCR為主的mRNA技術，與默克現有的專業脂質生產優勢，讓我們得以提供客戶跨mRNA價值鏈的獨有整合性解決方案，有效幫助降低供應鏈的複雜性，並加速新品上市腳步。透過本次量身打造的小規模併購案，默克生命科學事業體向未來的持續成長踏出了影響深遠的關鍵一步。

默克生命科學事業體在mRNA治療配方(如新冠肺炎疫苗)之關鍵成分—脂質的製造上，有超過20年的專業經驗，並與超過50個疫苗生產機構合作，支持新冠肺炎疫苗與治療方式的研發與生產，其中部分機構也將mRNA用於產品研發。

AmpTec董事長Guido Krupp與創始人Peter Scheinert表示，AmpTec在去年剛慶祝了15周年，而這項合併案為我們開啟了令人期待的新篇章。我們的40多位同仁十分興奮能成為默克集團的一份子，抱持著對AmpTec PCR技術的信心，結合默克現有的優勢，將能為客戶提供更創新的技術、產品與服務，進一步發展各種幫助改善生命的療法。

(時報資訊)