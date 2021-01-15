台股到今（15）日上午10點半過後，台積電（2330）大漲22元股價衝上614元，貢獻指數約195點，但台股加權指數上漲138點，也就是說，扣除台積電其實指數是跌快60點，貨櫃三雄遭到外資大提款，同步重挫8～9％以上，陽明（2609）則再度摜殺至跌停。

台積電14日法說會持釋出利多訊息，資本支出飆高至7,800億元，激勵美股ADR飆漲逾6％，今日台股一開盤，台積電股價直接攻上625元再刷歷史新高，市值也首度突破16兆元大關，股價與市值再同步創新紀錄，也帶動加權指數一早一度觸及萬六大關，達16,041點，大漲334點。

不過，衝高後部分獲利回吐賣壓出籠，股價隨即回到615元附近、維持上漲23元上下走勢，以股價614元來算，貢獻指數195點，但加權指數則維持上漲130多點，也就是說扣除台積電一檔個股，台股整體是跌的。航運股跌幅最重，跌了約6％，另塑膠、紡纖。生技、電器電纜、玻陶、水泥、化工等都跌1～2％。

(工商 )