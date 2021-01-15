新北市永和警分局新生所警員曾文欣、葉冠廷日前夜間擔服巡邏勤務時，接獲報案稱永和區信義路有一名男子在躺在騎樓上，因強烈冷氣團來襲導致天寒地凍，員警二人擔心男子出意外而迅速趕往現場，到場後發現一名老翁睡在牆角，身上衣服單薄僅用一條薄毛毯保暖。
經詢問為71歲胡姓老翁因居無定所且無親友可借宿，所以只能隨地休息，警方見當晚氣溫驟降，深怕老翁身體無法承受夜間低溫，於是先至附近商家購買熱飲及暖暖包給老翁保暖，後續通知相關單位協助老翁前往遊民之家安置，讓老翁能平安度過寒冬。
(中時 )
新北市永和警分局新生所警員曾文欣、葉冠廷日前夜間擔服巡邏勤務時，接獲報案稱永和區信義路有一名男子在躺在騎樓上，因強烈冷氣團來襲導致天寒地凍，員警二人擔心男子出意外而迅速趕往現場，到場後發現一名老翁睡在牆角，身上衣服單薄僅用一條薄毛毯保暖。
經詢問為71歲胡姓老翁因居無定所且無親友可借宿，所以只能隨地休息，警方見當晚氣溫驟降，深怕老翁身體無法承受夜間低溫，於是先至附近商家購買熱飲及暖暖包給老翁保暖，後續通知相關單位協助老翁前往遊民之家安置，讓老翁能平安度過寒冬。
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