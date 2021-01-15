余苑綺抗癌唸遺書淚崩，最不捨女兒叫別人媽媽。（中時新聞網）

余天和李亞萍的二女兒余苑綺前年10月生完第二胎後，檢查出直腸癌復發，歷經30次化療與多次手術。而余苑綺日前上節目透露，自認是個健康女孩，對飲食相當節制，因此從未想過自己會罹癌，對此，營養師劉怡里點出關鍵原因，她只做對一半，想要預防大腸癌須同時注意飲食與生活習慣。

余苑綺在節目《醫定要知道》上透露，她自認是個健康女孩，平時有運動的習慣，不抽菸也不喝酒，飲食方面既不挑食，也不吃油炸食物，甚至連外食都很少吃。可以說是全家人中生活習慣最健康的人，但也因為如此，起初她出現拉肚子和血便症狀時，完全沒有聯想到自己會跟癌症扯上關係，症狀出現約1個月才去醫院檢查。

劉怡里聽完後指出關鍵「她的健康飲食只對一半」，多數養生的人都會做到不吃燒烤、不吃油炸物和少吃外食，但在營養調查裡面發現，這類型的人其實有很多都營養不均衡，就是好的東西沒有進來，而所謂的好東西則是指「膳食纖維」。

劉怡里表示，人每天都會吃東西，因此需要天天排便。而現今有許多人愛吃精緻、含糖的東西，吃太多恐讓腸道菌相改變，簡單來說就是，腸道之中的壞菌增加、好菌減少，這時候就會影響到排便。

劉怡里也分享「癌症基金會的統計數據」，一周4天沒排便的人與每天排便的人相比，其大腸瘜肉發生率將高出2.5倍，並統計出罹患大腸瘜肉的5大高危險族群，其中第一名是軟體工程師，接著依序是行銷企劃人員、公務人員、醫護人員以及營建人員。

劉怡里解釋，除了飲食習慣會影響罹患大腸癌的機率，生活習慣其實也是重要關鍵，上述的五個高危險族群，其實常常久坐不動，因此想要預防大腸癌，必須兩者都要注意，並增加好習慣、減少壞習慣。

根據衛生署的資料指出，青少年與成年人每日應攝取25克以上的膳食纖維，而兒童的每日攝取量則是年齡加5。並指出，其實許多食物的富含膳食纖維，其中包括燕麥片、馬鈴薯、番薯、菠菜、鷹嘴豆、黃豆、紅豆、冬菇、蘑菇、雪耳、西柚、芝麻、杏仁、腰果以及花生等，

(中時新聞網)