新北市取消舉辦多年的新北市年貨大街活動，新北市長侯友宜15日表示，新北原本就沒有辦年貨大街活動，過年都是以小型、小規模能夠落實實名制的活動為主，有一些攤位都會併百貨公司裡，才能做好防疫準備。

今年雖沒有年貨大街活動，市府經發局則是輔導新北特色業者參加北市的「2021世貿年貨大展暨禮品贈品展」，內容包括「新北主題館」由「特色商品新北隊」共16家業者參與，館內除展售業者得獎商品外，也有針對年節推出相關限量特色產品，帶領業者衝出好業績。

另外侯友宜呼籲公家機關尾牙延辦、縮小規模或停辦，侯友宜今說，在疫情嚴峻時刻，希望採取更嚴格預防措施，不要等事情發生才來補救，「預防勝於治療」。

侯友宜說，尾牙延辦、縮小規模或取消，可改用訂購年菜方式，把美食帶回家跟家人溫馨享用，另外尾牙摸彩也可改為線上，不僅達到防疫，也能帶動餐廳消費。

(中時 )