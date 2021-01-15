隨著網際網路商機湧現，加上民眾消費習慣的改變，其他非店面零售業結合數位工具與社群平台，業績快速成長，營業額逐年攀升，在2013年突破2,000億元大關，2020年1至11月營收 2,977 億元，創歷年同期新高，年增12.3％，為2009年以來最大增幅，其中電子購物及郵購業占73.1％。經濟部預期，在疫情尚未解除前，無店面零售業持續具有優勢，零接觸商機將延續，2020年全年營業額可望突破3,200億元。

2019年無店面零售業銷售商品以「家庭器具及資通訊產品」占39.4％居首位，「食品、飲料及菸酒」占26.6％居次，「藥品及化妝清潔用品」占13.2％居第3。與104年相比，「家庭器具及資通訊產品」因民眾對於網路購買家電及資通訊產品接受度提升，增加12.4個百分點，「食品、飲料及菸酒」則減少3.3個百分點。

無店面零售業在造節活動及業者促銷的帶動下，2017年起銷售旺季從原先的12 月至隔年1 月，提前至 11 月至隔年1 月；淡季則在2 月，主因營業日數較少，加上春節宅配收送貨品不如平日便利，但2020年2月在疫情的影響下，民眾減少外出而帶動食品及日用品的網路銷售，致淡季不淡，整體營業額較以往大幅提升。

2019年無店面零售業消費支付以「信用卡」消費為主，占比69.9％，其次為「現金(含貨到付款)」占15.4％，而「行動支付」占2.4％，無店面零售業消費為所有零售業各小業中，使用信用卡占比最高的業別。與107年相比，「信用卡」支付增加1.2個百分點，「行動支付」增加0.4個百分點，顯示在零接觸服務的趨勢下，加上網路購物蓬勃發展以及行動裝置普及，預期未來使用比率可望續升。

(工商 )