台灣發生醫師院內染疫事件，醫師本人與護理師女友雙雙中鏢，不料在指揮中心公布前，名嘴周玉蔻卻先曝露確診者案例細節，更爆料醫師疑似遭噴濺感染，指揮官陳時中卻不追究洩密責任，甚至之後還上周玉蔻節目接受訪問，對此，宅神朱學恒怒轟陳時中，在周玉蔻外洩防疫情報後，不但不懲處，還跑去上其節目給更多獨家？更批防疫指揮官的名稱是國家給衛福部長的信任，不是用來交朋友！

周玉蔻在中央流行疫情指揮中心公布個案相關資訊前，12日搶先在廣播節目中洩漏確診案例足跡，甚至還提到該名確診醫師（案838）是治療新冠確診患者時，進行插管治療中，疑似被噴濺才感染。當陳時中被問及此事卻稱周玉蔻沒有惡意，指揮中心都會監控，若有錯誤會予以更正。

接著，陳時中14日更上其主持《周玉蔻嗆新聞》節目接受專訪，對此，朱學恒今（15日）在臉書發文批評，陳時中在周玉蔻外洩防疫情報之後兩天，不但不懲處，還跑去上其節目才是更大的問題。防疫指揮中心的指揮官對這個明顯錯誤，外洩情報導致民眾恐慌，「醫師被誤以為是插管過程感染」的媒體人做的處置是什麼？沒有調查，沒有政風，沒有懲處，是跑去上周玉蔻節目給更多獨家？

朱學恒語重心長表示，防疫指揮官的名稱是國家給衛福部長的信任，不是用來交朋友的，只因為陳時中跟周玉蔻熟就可以偏袒給獨家，結果周玉蔻的節目講的比指揮中心還要詳細，資料還要多還要新，那麼以後指揮中心下午開記者會都交給周玉蔻主持好啦，幹嘛那麼麻煩多開一場呢？「公信力是別人相信你才有的，不信任都是因為私相授受才發生的」。

對於周玉蔻爆料「確診醫被噴濺」，前台大感染科醫師林氏壁14日也在臉書發文指出，指揮中心日後應該統一標準，不論國民黨台北市議員徐巧芯爆料紐籍醫師足跡，或周玉蔻的「噴濺說」，都該做一致的處理。針對陳時中說，「不實、惡意、有不良影響」才會處罰，林氏壁表示，「大家都要標準一致，不要雙標。否則會增加大家對指揮中心的不信任。」

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(中時新聞網)