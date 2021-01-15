高市2020年8月第1次受理的住宅租金補貼，總共有1萬3651戶受惠，由於申請民眾踴躍，將從今年1月18日起加碼受理第2次申請，截止時間至2月5日止，計畫戶數為2730戶；都發局提醒，因住宅補貼法規增修，放寬年齡及所得標準、未限制設籍等，又為鼓勵生育，育有未成年子女評點權重增加，有需要的市民朋友，請把握時間提出申請。

高市都發局局長楊欽富表示，只要在高雄租屋，既使戶籍不在高雄，符合申請資格的40歲以下單身青年，可獲得每月最高2600元的租金補貼；其他單身40歲以上或非單身者，也有每月最高3200元的補貼款，為期均為1年，並將每人每月平均所得標準，調高為3萬2748元；又為鼓勵生育，將育有3名以上未成年子女家庭，第3人起每人評點加10分，可增加租屋族獲得補貼的機會，減輕經濟負擔。

都發局住宅發展處處長翁浩建說，為配合防疫措施，民眾可利用線上申請，申請網址： http：／／has.cpami.gov.tw／subsidyOnline ，請多加利用。又申請住宅租金補貼必備文件，包括：身分證、印章、戶籍謄本、郵政儲金簿及申請書，臨櫃申辦者只要備妥申請人(及代理人)印章、身分證及應檢附文件之「正本」，就可享有文件免影印，臨櫃輕鬆辦之服務。

都發局強調，租金補貼是評點制，不是先搶先贏！申請書表將於1月18日開放在「高雄住宅補貼網」下載及各區公所索取，如有任何疑問，可撥打服務專線07-3368333轉2649~2651，將有專人提供詳細的說明。

(中時 )