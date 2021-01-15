如同外界普遍預測，在民主黨佔優勢加上10位共和黨議員倒戈之下，眾議院13日壓倒性通過對美國總統的彈劾案，下一步將交由參議院審理。不過美媒《Politico》分析，正值拜登政府準備搭大刀闊斧推出諸多新政之際，參議院在審理相關法案同時，勢必與川普彈劾案撞期，甚至影響拜登百日新政。

報導指出，在100名參議員缺乏共識之下，在拜登20日宣誓就職1小時後，參議院將開始審理川普彈劾案。然而當前參議院唯一有共識的，即是在確認拜登內閣人事案與審理新政的同時，川普彈劾案也同時進行。

不過，由於許多共和黨議員仍反對彈劾案，或者認為在他下台後依舊彈劾他並符合憲法，參議院內部分裂恐導致拜登見不到兩黨議員合作，讓拜登政府的內閣人事案、新冠紓困以及經濟刺激法案過關。雖然拜登與民主黨人表示這些將交由參議院審理的事物每一項都至關重要，但只要任何一位參議員出手，都會讓拜登政府的多項施政陷入僵局。

報導稱，外界也認為拜登的百日施政將是阻礙重重。支持彈劾川普的民主黨籍參議員曼欽（Joe Manchin）表示，拜登政府上任後的第一或第二周，原定他們要在此時讓內閣成員各就各位，但審理川普彈劾案勢必造成阻礙。他也希望眾議院能給參議院起碼一個月的時間，直到政府能回歸正常運作。

另外，除了新一屆國會中共和黨與民主黨正好人數成50比50打平，加上溫和保守派的最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）將主持川普彈劾案審判，在以政黨號召下的投票勢必進入僵局。比起彈劾案，拜登更在意的是施政百日成績，也早已關切彈劾案對其施政的影響，先前聲明期盼參議院在審理彈劾案時，也別忽略審理其他重要議事。

(中時新聞網)