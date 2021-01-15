Christian Wood doing it all tonight! pic.twitter.com/ht434JRvZg — Houston Rockets (@HoustonRockets) January 15, 2021

就算面臨「大鬍子」哈登透過4隊交易跳槽籃網，沃爾、艾瑞克戈登、豪斯等主力也因傷缺陣，火箭15日仍靠先發中鋒伍德27分、15籃板及3火鍋的亮眼雙十數據，爆冷以109比105擊敗地主馬刺，看來沒了哈登，火箭全隊反而士氣相當高昂。

整場比賽兩隊互有領先，但打到最後關頭，馬刺一度以101比96領先，可是接下來火箭靠著伍德連取5分，帶起9比0反撲，儘管馬刺前鋒迪羅薩擁有最後一擊追平機會，可惜他卻失手了，讓塔克最後0.4秒穩穩兩罰俱中爆冷帶走勝利。

火箭除了伍德交出亮眼雙十數據，先發上場的史德林布朗也有23分、7籃板及3助攻進帳，先前曾在練球時被哈登拿球砸頭的泰特，貢獻13分、10助攻與5籃板，塔克10分、6籃板，看來少了哈登破壞球隊氣氛，火箭逐漸找回應有風貌。

反觀幾乎主力到齊的馬刺，雖然全隊6人得分上雙，其中以凱爾登強生29分最高，迪羅薩、艾卓吉兩大主力卻陷低迷，迪羅薩投14中5、拿下13分，更錯失最後追平一擊，身為先發中鋒的艾卓吉只拿11分，更僅抓下2籃板，表現確實相當失常。

(中時 )