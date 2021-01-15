三星（Samsung）在全球線上Galaxy Unpacked發表會之後，很迅速的在今（15）日就召開記者會，宣布Galaxy S21全系列將在台灣將與全球同步在第一波上市，於1月29日正式開賣。1月15日起全通路就開放消費者體驗，並且預購活動今日下午3:30起跑，並祭出豐富的預購禮、上市禮，期待透過在2021年打出漂亮第一戰。

全新的Galaxy S21系列共有三款，都採用Dynamic AMOLED 2x螢幕，分別是6.2吋、6.7吋以及6.8螢幕，前兩者是採用平面螢幕的設計，唯有Galaxy S21 Ultra是雙側曲面螢幕。三星指出，今年度在台上市的Galaxy S21系列，皆是採用高通Snapdragon 888處理器。代表三星雖然沒有在高通Snapdragon高峰會成為第一波公開採用Snapdragon 888處理器的廠商，Galaxy S21系列仍舊選用高通最新的旗艦級處理器。

Galaxy S21在台共推出星魅灰、星魅白、星魅紫、星魅粉機身顏色，提供 8+128、8+256容量選擇（其中128GB容量只有星魅灰、星魅紫款式）；Galaxy S21+則在台推出星魅紫、星魅黑、星魅銀三款機身顏色，提供 8+128、8+256容量選擇（128GB容量只有星魅銀、星魅紫款式）。Galaxy S21 Ultra則在台推出星魅黑、星魅銀機身顏色，提供12+256、16+512容量選擇。

三星行動與通訊資訊事業部副總經理陳啟蒙指出，全球發表會中Galaxy S21全系列、Galaxy SmartTag以及Galaxy Buds Pro全數都會引進台灣。Galaxy S21 8+128款式價格NT$25900、8+256GB款式則是NT$27900。Galaxy S21+ 8+128款式價格NT$30900、8+256GB款式則是NT$32900。Galaxy S21 Ultra 12+256款式價格NT$33900、16+512GB款式則是NT$43900。

三星Galaxy S21系列上市價格與通路。（黃慧雯攝）

自1月15日15:30至1月25日23:59，Galaxy S21系列開放預購登記（名額有限）。在全通路預購Galaxy S21 Ultra並上網登錄則贈送Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機以及Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器。預購Galaxy S21以及Galaxy S21+則是贈送Galaxy Buds Live與Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器。在三星智慧館、三星商城線上預購，則除了上述預購優惠外，還享有以下額外的預購優惠。

三星Galaxy S21系列在三星通路加贈的額外預購優惠。（黃慧雯攝）

而自1月15日至1月25日止，在三星智慧館Galaxy S21 5G旗艦館預購排隊網站登記，並且在1月27日至2月7日間憑預購序號完成取機，可獲得線上排隊禮郵政禮券NT$1000，限量4000份。在三星微風南山旗艦體驗館限定取機，在1月27日至29日之間至活動網頁預約，取機再贈送郵政禮券NT$1000，限量350份。

依循先前三星智慧館推出購買三星行動裝置可加購的Samsung Care+，自1月27日至3月31日止，在全台三星智慧館購買Galaxy S21系列手機，加購Samsung Care+並繳滿6期保費，可獲贈Samsung Pay悠遊卡加值回饋NT$700。自1月27日至3月15日期間，購買Galaxy S21系列5G手機，並完成Samsung Pay悠遊卡開卡，可獲贈Samsung Pay悠遊卡加值回饋NT$300。

經過台灣三星的爭取，台灣將成為三星全系列Galaxy S21系列首賣地區，1月29日正式上市，同時三星SmartTag也將在各大通路上市（建議售價NT$990）。若是沒有跟上預購期的優惠，上市後，消費者在1月29日至3月31日期間，在全通路購買Galaxy S21系列手機，上網登錄可獲贈三合一無線閃充充電板以及Galaxy SmartTag。其中若是購買Galaxy S21 Ultra的消費者可加贈矽膠薄型背蓋（附上S Pen），凡購買Galaxy S21系列者，都可享YouTube Premium免費試用4個月。

三星針對Galaxy S21系列推出多款配件，其中Galaxy S21 Ultra專用的包含透視感應皮套（附S Pen，價格NT$2790）、以及矽膠薄型背蓋(附S Pen價格NT$1990）。除了織布背蓋僅適用Galaxy S21+、LED智慧背蓋是僅適用Galaxy S21以及Galaxy S21+。其他款式的配件，包含LED皮革翻頁式皮套、透視感應皮套、皮革背蓋、立架式保護皮套、透明防撞背蓋、透明立架式被蓋、矽膠薄型背蓋、KAKAO透明智慧背蓋（Ryan以及Apeach），則分別適用Galaxy S21全系列機種。

另外，Galaxy S21 Ultra用戶想要入手S Pen，除了與透視感應皮套以及矽膠薄型背蓋的配件組一起購買外，也可單獨購買（NT$1190）。另外，三星今年也推出全新配件，包含無線閃充充電座（9W雙座充）、無線閃充充電板（9W）以及無線閃充充電板(9W不含旅充組)。有需要的消費者可以參考選購。

(科技)