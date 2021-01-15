國家中山科學研究院對海（空）實彈射擊報告單。（圖／翻攝漁業署官網）

中科院在1月7日在九鵬基地進行今年首度飛彈試射，因射擊通報標註為「無限高」，引起地方及國內外關注。今（15日）日上9點32分又試射相同彈種，外界觀察，就高度以及曲折的射擊區域研判，雖然外界推測的發展中的中長程飛彈都有可能，但是若是依照戰術測驗以及立法院預算，極有可能是射程超過500公里的最新的天弓三型增程2型飛，對此中科院不予評論。

今上午九點32分，九鵬基地準時射出一枚飛彈朝天空直衝而去；由於中科院近來罕見的密集試射，軍事觀察家表示，因中科院在這兩年內積極研發代號「戟鋒專案」的中程對地飛彈，立法院也已通過部分預算，不排除也有可能是該型中程對地飛彈。

根據中科院發布的射擊通報，警戒危險區域自台東外海向北延伸至宜蘭外海，但延伸的區域離本島還有一段距離，因此並未像聖誕夜該次試射一樣，在另一地點發射靶彈進行攔截。專家表示，這次可能是天弓三型增程2型飛彈。

2021年才過了半個月，中科院已積短短在兩星期內，進行兩次神秘飛彈試射，由於兩次試射的高度及管制區域區域都一樣，應是同一型飛彈，而且以如此密集之程度，顯然已經進入最後驗證階段。

(中時新聞網)