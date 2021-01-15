教育部15日公告110學年度高中免試入學招生簡章，包括分區免試、直升、免試獨招、技優甄審、優先免試及試辦學習區完全免試（不含實用技能學程、建教合作班）等，總名額21萬660名，占核定招生總名額91.42％；教育部並強調各就學區皆達85％以上免試入學名額。預計7月6日放榜，7月8日報到。

各就學區招生簡章包括區內各校招生管道、對象、名額、報名辦法、超額比序方式及重要日程等訊息，即日起可至各就學區免試入學委員會主委學校網站免費下載，也可至110年國中畢業生適性入學宣導網站（http：／／adapt.k12ea.gov.tw／）連結至各直轄市、縣（市）12年國教網（http：／／adapt.k12ea.gov.tw／single.php）查詢，各區簡章並同步發售。

大陸東莞台商子弟學校、華東台商子女學校、上海台商子女學校，110學年度延續109學年度作法，由台商子女學校分向各區集體報名，依學生所在戶籍，向戶籍所在地就學區申請免試入學及志願選填試探與輔導系統線上作業。

各區免試入學委員會已建置「志願選填試探與輔導系統」，考生可搭配參考110年1月及4月二階段學生志願選填結果及上述適性入學宣導網站。

另教育部國教署表示，110學年度擴大試辦「高級中等學校學習區完全免試入學」，除了原有的單校單科別、單校多群多科志願、放榜分發等方式，新增私立單點學校及南投二區招生區域，招生名額從109學年度8494個，增加到1萬1811個。

高級中等學校學習區完全免試入學不採計國中教育會考成績，登記報名人數未達招生人數時，全部錄取；報名人數大於各校核定學習區完全免試入學人數時，則超額比序後錄取，但並不另外備取；比序後若同分者，以增額錄取核定招生名額5％為原則。

(旺報 )