12歲張童自幼罹患輕微腦性麻痺，被父親窩藏在永和區住處，至今沒上過幼兒園和小學，新北市社會局今舉辦記者會說明，市府日前跨局處破門緊急安置，發現張童體重不到19公斤，居住環境髒亂不堪，窩在髒亂不堪的沙發角落瑟瑟發抖，警方甚至得爬進屋找人，未來會努力與張父溝通合作，為孩子提供完整就學與身心發展計畫。

據了解，張父坐擁永和樂華夜市上億房產，離婚後獨自撫養張童，因擔心孩子上學被霸凌，長期以保護為由，幾乎讓男童過與世隔絕的生活，12歲張童至今連幼兒園、小學都沒上過，瘦小身形不到110公分、體重只有19公斤，僅有12顆牙齒，疑似因長期與外界隔絕，有身心發展遲緩現象。

張童居住環境漆黑且髒亂不堪，1樓通道口往樓梯沿路都是垃圾。（許哲瑗攝）

警方和社工得爬進屋找人。（許哲瑗攝）

新北市2個月前啟動查找行蹤不明孩童專案，發現張童長期沒就學，3歲後便沒有健保就醫紀錄，以刑事案件主動移請偵辦，期間好不容易聯繫上張父，張父卻稱已將孩子帶往屏東居住，市府聯繫當地社會局發現並無此案，12日晚間前往破門進入男童家中，將男童帶離強制安置。

「社工還得爬進屋找人！」社會局張錦麗今舉辦說明記者會，拿出張童住處照片怒斥，張童居住環境漆黑且髒亂不堪，1樓通道口往樓梯沿路都是垃圾，警方和社工甚至得爬進屋找人，當天是寒流來襲的8度低溫，張童獨自窩在沙發角落，捲著棉被瑟瑟發抖，專案關懷小組評估張童未獲適當照顧，已立即予以保護安置。

教育局表示，按理孩子滿6歲就應該要入學，教育局過程中多次向張父追蹤孩子就學進度，張父不願意配合調查，還以出境、入境記錄規定查緝；張童目前年紀為小學六年級，未來會安排張童就近至適合的學校，並以基本學力檢測鑑定安排適合的年級。

此外，張男14日向法院申請提審，法院當庭駁回張父聲請，認為社會局緊急安置具合法性；社會局也強調，緊急安置是不得已的行為，只是希望孩子有更健康安全的成長環境，會努力和張父溝通協調，為孩子提供完整就學與身心安全發展計畫。

(中時 )