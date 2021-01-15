台股今早一度衝過萬六關，大漲逾300點，護國神山台積電(2330)法說報佳音激勵下，台積電盤中再戰新高價625點。但隨航運股出現獲利了結賣壓，各大類股由紅翻黑，僅剩半導體類股一枝獨秀。台積電ADR狂飆6.06%，今股價開高621元、漲幅近4.9%；聯發科(2454)股價盤中最高一度來到882元，鴻海(2317)昨天爆量收高，今早最高站上119元，和碩(4938)受惠特斯拉題材今早盤中站上84.5元波段新高。在台積電衝關下，大盤快攻萬六關，一度衝上16041.59點，再戰歷史新高。

法人指出，台股近期急漲持續拉大和月線的乖離，高檔震盪加劇，部分權值股及題材股短線休兵，台積電仍是撐盤核心。在盤面未出現爆量長黑前，短線仍能維持多頭格局。台股在高融券軋空、全球貨幣寬鬆、外資熱錢回流等三大資金潮，提供強力護持，短線震盪無礙多頭、今早盤直上萬六(16000點)大關，已經先實現了法人圈共識。

早盤的多頭除台積電外，IC設計也扮演萬六衝關先鋒，偉詮電(2436)、通嘉(3588)、驊訊(6237)、點序(6485)等盤中均觸漲停價。鴻家軍中的廣宇(2328)今天再衝高亮燈漲停，廣宇在鴻海集團發展車用的藍圖中，重要性將逐年增加，並定位在專業線束廠的策略定位，先前就已有交貨Harmon Baker中央娛樂控制系統組裝線束為專業分工，廣宇將斥資1-2千萬人民幣，將原富士康與安徽當地合資的線束廠併入，最快1月底完成後，該廠營收將列入廣宇的合併報表，一年營收貢獻約2-3億人民幣。

台股震盪之際，建議逢高調節籌碼零亂及技術面走弱個股。

(時報資訊)