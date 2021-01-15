法國汽車製造雷諾執行長在周四公布重整計畫，承諾減少生產規模，並聚焦在新技術，新執行長在去年七月上任，同時還要應對疫情下的車市萎縮趨勢。

德梅奧(Luca de Meo)在前老闆戈恩(Ghosn)於日本潛逃之後接掌雷諾，表示將減少新推出車款的數量，集中在獲利的車款，以及新電動車的推出，包括雷諾過去的暢銷經典車款Super Cinq的復刻更新款。

德梅奧在線上發表會上表示，「我們在過去變大了，但沒有變得更好」，似在批評前任CEO的擴張策略。

即使在疫情爆發前，雷諾已經在掙扎於銷售下滑和長期擔任CEO的戈恩不在位，戈恩早在2018年11月遭日本警方逮捕，隨後又潛逃，擠身在行李箱逃離日本。另歐盟的提高排放標準，也為車廠帶來壓力。

雷諾宣示，到2025年的年產量將降到310輛，低於2019年的400萬輛；也遠低於前執行長在2017年設下的500萬輛目標。

未來新推出的車款，有一半將是電動車；製造部門也將精簡化、；雷諾也將投入於新領域，例如汽車分享、叫車服務，希望這些新的移動服務到2030年能貢獻營收的五分之一。

德梅奧也排除了進一步裁員的可能，即不超過去年表示的未來兩三年裁員1.5萬人。

雷諾計畫到2023年營業利潤率提升到5%；也計畫到2025年，資本支出和研發成本將從營收的10%，降到8%。

執行長也提出成本節省目標，額外再增加5億歐元，預計在2023年將節省總計25億歐元，然後到2025年為30億歐元。

另外在視訊會議中，日產執行長內田誠透過視訊連結表示，雷諾重整策略專注於更少車款和更多獲利車款，是強有力的策略，將有助於兩公司結盟的推進。

雷諾與日產一直試圖修補雙方的合作關係。前執行長戈恩在2018年的被捕和潛逃，動搖了雙方合作。

(時報資訊)