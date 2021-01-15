2020年業績因大陸車市需求強勁拉尾盤的胡連(6279)今年業績可望更好，在車市復甦及東南亞市場布局發酵下，胡連今年第1季營運不看淡，胡連亦審慎樂觀看待今年營運，預估今年業績可望較去年兩位數成長，創下歷年新高，歐系外資看好胡連前景，調升胡連評等至「優於大盤表現」，胡連盤中股價強勢攻高。

胡連主要產品為車用端子連接器/護套/保險絲盒，客戶以大陸自主品牌車居多，公司近幾年亦積極布局東南亞、歐洲等地區車廠，在印尼成立印尼子公司，搶攻汽機車連接器市場。

除積極跨入非大陸以外地區車市，胡連也持續擴大產品的廣度，切入電動車領域，新產品包括：小線束產品(模組總成周邊串接線束/車身小線束組裝)、支援高頻/高速資料傳輸，滿足車聯網智慧車連接器產品(FAKRA高頻連接器/HSD高速連接器/Mini FAKRA/Ethernet連接器)、電動車連接器(應用於電動車充電槍/充電座CLASS 1~CLASS 4系列產品)、PCB保險絲盒、SJB保險絲盒等，這些新產品將於2020到2025年陸續導入，成為推升胡連未來營運成長新動能。

目前胡連共有台北、大陸南京/東莞及越南四個廠區，其中南京廠為主力廠區，佔胡連總產能約44%，南京廠區保險絲盒生產自動化組裝產能為每日1210PCS；台北廠約佔總產能27%；東莞廠約佔總產能20%，越南廠則佔總產能9%；因應中美貿易戰，胡連亦大手筆投資台灣，營運總部將於2021年完工，可望進一步整合營運管理、生產與倉儲自動化，提升集團綜效。

受惠於大陸車市需求強勁，胡連去年第4季合併營收衝高至12.77億元，季增40.95%，創下單季歷史新高，法人預估，胡連去年第4季每股盈餘可望逾2.5元，累計2020年合併營收為36.58億元，全年獲利可望超越2019年。

歐系外資報告指出，我們對汽車生產復甦和電動汽車滲透率提升持正面積極看法，預期大陸汽車仍是最大貢獻者，胡連可望受益此成長趨勢，將胡連評等升級至「優於大盤表現」，目標價上調至130元。

(時報資訊)