有些人特別禁不起甜言蜜語的攻勢，沒幾句撩撥就讓他的內心激起驚濤駭浪，星座運勢網站「星座愛情運勢」點名白羊座、雙魚座、巨蟹座、雙子座最容易被勾引，隨便撩隨便中，撩著撩著就天雷勾動地火，不知不覺就把自己送到別人嘴邊了！

▍第四名：白羊座

白羊位居火象三傻之首並不是沒有道理的，傻白卻不甜，很容易被人勾引走，太容易相信別人了，總是覺得別人就像表面看起來那麼單純。而且白羊的性慾來得比真心還快，理智總是跟不上身體的速度，撩著撩著就天雷勾動地火，熱火朝天了。

▍第三名：雙魚座

雙魚很理想化，容易被美好的假象矇騙，陷入有心之人設下的浪漫愛情陷阱而不自知。雙魚太好哄了，很難抵抗對方的甜言蜜語和溫柔攻勢。如果再配合上恰到好處的演技，適當的時候示弱，就會激起雙魚氾濫的聖母心，對其言語深信不疑。

▍第二名：巨蟹座

巨蟹容易被勾引，因為他們臉皮薄、耳根子軟，底線什麼的經不住軟硬兼施，幾個回合就忘光光了。因為太容易妥協，導致經常很沒有立場，沒有堅定的態度。遇到有人試探性的搭訕，也總是不好意思拒絕，這種不拒絕不反對的曖昧態度，在對方眼裡就是欲拒還迎，覺得很有機會。

▍第一名：雙子座

雙子座像個長不大的孩子，遇到有趣的人，他才不管對方是懷著什麼心思，能一起玩，大家開開心心就好了。雙子看起來很聰明的樣子，但是也很容易把自己送出去，好奇心和新鮮感總是比他的理智走得要快一些。而且雙子玩心很重，即使有時候早看出來自己被人撩了，也忍不住想要逗逗對方，切磋一下，只是到底最後誰玩得過誰就不好說了。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)