中火新增機組，台中市議會國民黨團怒轟中火，別用台中人的肺來發電。（盧金足攝）

台中市議會國民黨團書記長陳政顯強調，台電公司擬增設中火2部燃氣機組，成為全球最大的火力發電廠，民進黨政府不斷宣稱要讓世界看見台灣，「這樣負面的第一能讓台灣榮耀」？（盧金足攝）

市議員黃馨慧高聲疾呼，台中地區的立委請不分黨籍立委們拿出良心。（盧金足攝）

市議員李中抨擊，燃煤不但有pm2.5的問題，當中火再加上兩台燃燒天然氣的機組，未來碳排放量將成為全世界最大的火力發電廠。（盧金足攝）

市議員楊正中痛批，台中火力發電廠10部燃煤機組再加兩部燃氣總計會達810萬千瓦的發電量，將會是世界上數一數二的火力發電量。（盧金足攝）

台電計畫在台中火力電廠增設2部燃氣機組，總經費高達1180億多元，今年編列202億多元，新增機組已經啟動，但台電仍不願承諾將中火現有老舊燃煤機組淘汰，引發民意反彈，台中市議會國民黨團15日痛批「台電把台中人當細漢」，近幾年來全台電力備載率超過10％根本不缺電，「發電用來賣，賣電台電賺，汙染留台中」，踐踏台中人健康。

台中市議會國民黨團書記長陳政顯強調，台電公司擬增設中火2部燃氣機組，中火在老舊燃煤機組不除役下將擁有12部機組，成為全球最大的火力發電廠，以燃燒生煤發電，就會大量排碳、製造空汙，民進黨政府不斷宣稱要讓世界看見台灣，「這樣負面的第一能讓台灣榮耀」？

陳政顯說，中央堅持不除役四部燃煤機組，是不是有不可告人的秘密要隱藏？2018年全國民眾透過公投通過每年至少減少1％的火力發電量，但截至目前為止，並沒有看到經濟部做出任何實質的政策，來落實前述公民投票的訴求，這是踐踏民主的作為，蔡英文總統，給民眾安全呼吸的空間，有這麼困難嗎？火力發電世界第一這個我們堅決不要。

國民黨團執行長吳瓊華說，市長盧秀燕上任後要求中火減煤至1104萬公噸，雖然中火實際只減到1265公噸，有減有差，PM2.5指數明顯從18.9降至15.4，減煤的確可以改善空氣品質，汰除老舊的燃煤機組更可以讓空品變好。

市議員黃馨慧高聲疾呼，台中地區的立委請不分黨籍立委們拿出良心，審預算的時候務必要提出並做成附帶議決，加蓋燃氣機組時要汰舊燃煤機組，請選民一定要去敦促你們選區的立委展開行動。

市議員李中說，台電月刊第664期探討火力發電燃煤機組的文章結論說，台灣當前最重要的事，應該是淘汰老舊機組採用新的機組，不但降低發電成本且減少汙染排放量，中火目前的燃煤機組是最老舊的亞臨界機組，早已是台電應該要淘汰的機組，國民黨團與民眾要求老舊機組除役，理由十分正當。

「我們堅決要求，台電公司及民進黨中央政府，就是要堅持汰換四部老舊燃煤機組」，李中抨擊，燃煤不但有pm2.5的問題，當中火再加上兩台燃燒天然氣的機組，未來碳排放量將成為全世界最大的火力發電廠，當世界各國已有共識要課徵碳權交易稅時，台灣不斷增加碳排放，將來在課徵碳稅部分不但會被提高，還會影響對台投資意願。

市議員楊正中痛批，台中火力發電廠10部燃煤機組再加兩部燃氣總計會達810萬千瓦的發電量，將會是世界上數一數二的火力發電量，台灣將淪為碳排放績效改善最差的國家，堅決反對增設二部燃氣機組而不汰換四部燃煤機組。且未來如果核能發電期限結束後，中央為彌補用電，中火將可能會火力全開，取代核能的發電量，對於台中市的居民健康影響很大。

市議員張瀞分說，台灣不僅搶口罩，還有食安問題，現在又有中火增設燃氣機組問題，中央真是一個沒有良心、麻木不仁的政府，即便有很多人在抗議，但這個政府卻故意聽不見，根本不把人民當作一回事。台中反對中火機組只增不減！

市議員冉齡軒強調，盧市府上任後減排pm2.5非常有成效，台中市議會所有議員為保障市民健康，堅持務必汰舊換新，會堅持到底，日本、韓國都也認為要減少碳排放，在許多國際協定上都有簽署，巴黎、東京議定書都有。

市議員黃健豪質疑，林口、大林、通宵、大潭陸續新增了九個機組，這些機組的發電量也高達700萬千瓦，設備比較新，既然補上這麼多新機組，又有多的發電量，沒道理讓老舊機組繼續運轉。

他舉例，如同過去騎乘二行程機車，現在已經進步道七期機車了，交通工具都可以隨著科技進步提升碳排效率以達環保標準，為何中火不行？希望蔡英文政府可以聽見人民的聲音。

國民黨團議員表示，台電若真有心改善空汙問題，就不要只對民眾宣傳燃氣機組的好處，立刻承諾將老舊燃煤機組除役，才能讓民眾真正安心。

(中時 )