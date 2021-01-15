警方在老翁住家附近一處樹林內尋獲緊縮蹲坐在地，全身不停發抖的老翁，目前已將人平安送回養護機構安置。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

警方在老翁住家附近一處樹林內尋獲緊縮蹲坐在地，全身不停發抖的老翁，目前已將人平安送回養護機構安置。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

警方在老翁住家附近一處樹林內尋獲緊縮蹲坐在地，全身不停發抖的老翁，目前已將人平安送回養護機構安置。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

曾是白色恐怖受難者的74賴姓老翁，因精神障礙住進高雄某養護機構，11日寒流來襲，賴姓老翁卻爬牆脫逃失聯，因老翁老家在中埔鄉，嘉義縣社會局社工獲報後，懷疑他可能會回老家，不但主動到老翁住家找人，也連繫當地派出所，13日晚間6點，警方在老翁住家附近一處樹林內尋獲緊縮蹲坐在地，全身不停發抖的老翁，目前已將人平安送回養護機構安置。

社會局指出，法院9年前判決賴姓老翁由嘉義縣政府負責監護，之後老翁曾住院治療，才被安排住進養護機構，但11日機構人員發現老翁爬牆脫逃，馬上通報社會局和高雄當地警方，當下社工就懷疑老翁可能會回嘉義，再通報當地中埔分局頂六派出所幫忙協尋。

社工主動聯繫家屬未果，也曾到老翁的老家查看，都沒找到人，因近日冷氣團發威，老翁恐因夜晚失溫有生命安之虞，頂六所長陳宏甲立即動員全所員警全力搜尋，並以老翁住家為中心實施同心圓搜索周邊沿線道路、田園及八掌溪河畔，終於13日下午5點50分許在賴住家鄰近八掌溪旁樹林內找到人，所幸老翁意識清楚。

陳宏甲等人立即將老翁帶回派出所內安置，並提供晚餐及熱茶供其食用，另通知社工將老翁賴民領回，社會局表示，已將老翁帶回高雄某養護機構，因老翁有逃脫紀綠，會再與機構討論後續照顧事宜。

(中時 )