因檳榔攤員工與其親友有債務糾紛，親友去年9月10日深夜先前往檳榔攤討債，爭吵後起肢體衝突。（業者提供／巫靜婷苗栗傳真）

因檳榔攤員工與其親友有債務糾紛，檳榔攤去年9月無辜被砸，店主的朋友的眼睛被碎玻璃噴傷。（業者提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市北苗派出所隔壁1間檳榔攤，去年9月11日凌晨被砸，店主報案後將過程影像PO上臉書，反被加害人提告妨害名譽，近日店主因妨害名譽案件將出庭，她向警方詢問之前提告的毀損案進度，警察卻回她因當事人未到案說明，案件尚未移送，她因而向媒體投訴，怒批警方太離譜。苗栗警分局15日回應，案件已報請檢察官偵辦中，警方無消極懈怠之情事。

苗栗市北苗地區1間檳榔攤，因其員工與親友有債務糾紛，員工的兄嫂去年9月10日深夜帶人來檳榔攤討債，不料雙方一言不合大打出手，隨後員工的兄嫂一行人離開，不料隔日凌晨1時許，又有一群人回來砸店，造成檳榔攤內包含員工及朋友共3人受傷，店主初估店損至少25萬元，分別對加害人提出傷害、毀損告訴。

店主氣不過檳榔攤被砸，事發後將店內影像PO到自己的臉書和社團，因內文提及加害人的姓名，被提告妨害名譽，此案18日即將開庭，女店主近日打電話向警方詢問之前提告毀損等辦案進度，警察竟回她「因當事人未到案說明，案子還沒移送」，讓她氣得直批警方太離譜。

女店主向媒體投訴，檳榔攤就在派出所旁邊，店被砸時發生巨響，警方聽聞聲響卻沒有出來管，如今她被告的妨害名譽案都要開庭了，去年提告的毀損卻還沒開庭，讓她覺得警方很誇張，辦案效率很慢，氣憤表示「早知如此，別人告我妨害名譽，我也不要到案說明阿」，希望警方辦案不要再拖，能夠積極處理。

苗栗警分局副分局長傅學廷15日回應，經了解，該所前方有停車場，檳榔攤距離派出所有一段距離，值班同仁當時並未聽到有打架聲響，接獲民眾報案後就有指派同仁到場處理，積極追查，沒有被害人所稱接獲報案沒有處理等情形。

傅學廷表示，此案經了解當初同仁接獲報案有依規定受理，並開立報案三聯單給被害人，全案有移請分局報請檢察官指揮偵辦中，目前積極搜查相關事證，這部分有向當事人女店主說明，並獲當事人理解，警方並沒有消極懈怠不受理之情事。

(中時 )