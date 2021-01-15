台北市知名的某私立中學，2020年底發生班導師偷拍女學生案件，40歲H姓男教師擔任某班班導，竟利用職務之便，在教室內裝設小型攝影機，藉此偷拍女學生的裙底，某次被學生發現攝影機拿給家長，H姓教師自知躲不過，自行前往警局投案，被依妨害秘密罪送辦。

據指出，韓姓教師偷拍學生至少1個多月，去年12月7日，有學生在教室沒人坐的椅子上，發現閃著紅光的攝影機，好奇查看後，裡面竟有2部偷拍女生裙底的影像，其中1部還清楚地拍下同學的臉，嚇得拿回去告訴家長，家長氣慎向校方質問，要求追查是何人所為。

校方隨後展開調查，12月底H姓教師認為無法隱瞞，自行前往警局投案，坦承自己就是偷拍者，但辯稱只是覺得好奇，且拍到的就是這兩次，沒有其他影片，警方偵訊後已將他移送法辦。

班導師偷拍學生消息傳開後，全校師生及家長均十分錯愕，據了解，H姓導師也已在事發後離職。

(中時 )