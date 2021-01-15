在聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）警告，網上出現令人擔心的討論後，拜登的就職彩排據說已延後。
據「政治」（Politico）新聞網與《太陽報》（THE SUN）14日報導，拜登周日的就職彩排已延到周一。消息人士透露，由於暴力威脅，他原本預定從家鄉德拉瓦州威明頓（Wilmington）搭火車到華府的行程也已取消。
事實上，就在瑞伊警告，拜登就職前後全美可能爆發武裝抗議後幾小時，周四晚便傳出他延後就職彩排的消息。歷經6日的華府暴動後，安全官員已封鎖國會大廈，而超過2萬名國民兵可望部署，以協助維安。國會和國安高層官員都已接獲警訊，得知拜登就職前後與日俱增的威脅。
拜登的過渡團隊在聲明中說，自從國內恐怖份子和暴力極端份子等暴民攻擊國會後，美國已不斷進一步了解到，民主所遭受的威脅，還有未來可能在全美各城市和華府發生更多暴力衝突。聲明並強調，拜登和他的團隊極認真地看待相關挑戰。
文章來源：Biden inauguration rehearsal is postponed due to security threats The president-elect’s Amtrak trip to Washington, planned for Monday, has also been canceled.
文章來源：BIDE-OFF Joe Biden POSTPONES inauguration rehearsal over security threat as FBI warns of ‘concerning chatter’ after Capitol riot
(中時新聞網)
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