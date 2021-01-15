2022選戰悄悄啟動，民進黨有議員力拱林佳龍或陳時中參選新北市長，國民黨的新北市長侯友宜15日表示，選舉還有一段時間，每個人在自己的工作崗位都有使命，全心全力為國家做事，才是當務之急，也是最重要的一件事，他還是一句話，努力做事，做事、做事、再做事。

蔡英文總統12日到新北市與民進黨公職人員座談，地方議員力拱交通部長林佳龍與衛福部長陳時中參選新北，另外還有立委蘇巧慧與新北市黨部主委何博文都有人挺，黨內大戰即將開打。

(中時 )