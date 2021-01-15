林佳龍、陳時中選新北？侯友宜：做事做事再做事 11:362021/01/15 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林佳龍、陳時中選新北？侯友宜：做事做事再做事。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2022選戰悄悄啟動，民進黨有議員力拱林佳龍或陳時中參選新北市長，國民黨的新北市長侯友宜15日表示，選舉還有一段時間，每個人在自己的工作崗位都有使命，全心全力為國家做事，才是當務之急，也是最重要的一件事，他還是一句話，努力做事，做事、做事、再做事。 蔡英文總統12日到新北市與民進黨公職人員座談，地方議員力拱交通部長林佳龍與衛福部長陳時中參選新北，另外還有立委蘇巧慧與新北市黨部主委何博文都有人挺，黨內大戰即將開打。 反萊豬皮卡被查水表？ 林佳龍：保障合法、取締非法 奪下公股銀行前三強！兆豐銀報捷 發卡數破百萬 (中時 ) #做事 #林佳龍 #陳時中 #選新北 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 採‧訪‧線‧上－防疫警報連聲響 全民來抓「漏」 04:102021/01/15 專題周報 青春山海線伴手禮 超商今開賣 04:102021/01/15 地方新聞 陳時中：不考慮台商春節泡泡 04:102021/01/15 全球財經 開除說遭圍剿 楊志良：總統太抬舉 04:102021/01/15 焦點要聞 冬季好發關節炎 5招關節保養 光是第1招做到就夠靈活 08:072021/01/15 健康 蔣萬安個性太像馬英九 名嘴曝2022藍營第一戰將 10:172021/01/15 政治 淡海輕軌改採河岸線 又遇反對 04:102021/01/15 地方新聞 曾被打斷手腳 狂轟當鋪62槍洩恨 04:102021/01/15 地方新聞 【封宇將至】罷王VS.罷韓 藍委怒揭陳時中與中選會聯手搞雙標 10:592021/01/15 政治 鄭文燦公布疫情足跡未遭調查 孫大千嗆陳時中雙標 09:142021/01/15 政治 資金行情延燒 台股後市看好 04:102021/01/15 投資理財 政治熱門新聞 陳時中拒公布北部醫院後 網看完民調狠嗆2字 - 政治 陳時中、楊志良最新網路民調曝光 這一人變化巨大 - 政治 影／綠營民眾當街嗆聲萊牛 羅智強正面迎戰：敬佩這位朋友 - 政治 已婚美女議員遭控愛情騙子 純情男借百萬慘淪工具人崩潰了 - 政治 【拜別川規】拜登和國務院聯手抵制川普 前大使爆：蔡政府被打兩耳光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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