奈良美智將於今年三月首度在台灣舉辦「奈良美智特展」，首度在海外展出新作〈月光小姐（Miss Moonlight）〉。（中華文化總會提供）

眼神上吊的臭臉女孩，是日本當代藝術家奈良美智的代表標誌。在台灣有大批粉絲的奈良美智，今年三月將首度在台灣舉辦「奈良美智特展」，15日首波曝光的展出作品，正是奈良美智甫於2020年在東京森美術館展覽的新作〈月光小姐（Miss Moonlight）〉，也是這件新作首度在海外展出。

這是奈良美智首度在台灣舉辦個展，而促成展覽的契機正是台灣捐贈的口罩。去年4月時，奈良美智曾在推特上用中文表達對台灣捐贈口罩的感謝，還標注蔡英文總統說喜歡她的貓，雙方互動熱絡。由於今年適逢日本311地震十週年，日本台灣交流協會有意促成「奈良美智特展」，納入日台友情系列活動，經奈良美智同意後，和中華文化總會合作籌劃。

奈良美智1959年出生於日本青森縣，在愛知縣藝術大學畢業後，赴德國杜塞道夫藝術學院留學6年。2000年回日本，以東京為主要創作據點。自1990年代，他開始創造出一系列表情孤寂、邪惡或是有著大眼睛的小女孩形象，成為他作品的風格特色。

奈良美智創作多元，媒材涵蓋繪畫、雕塑、攝影和空間裝置等，特別偏好創作小女孩和小狗。特別是他創作的小女孩並非刻板的小天使形象，而是挖掘出內心的叛逆，有時憤怒，有時奸笑，甚至手握尖刀，有如不良少女，吸引許多女性粉絲。

展覽由中華文化總會、Yoshitomo Nara Foundation（Japan General Incorporated Foundation）、關渡美術館主辦，日本台灣交流協會台北事務所及INCEPTION啟藝協力籌劃，未來不排除持續規劃巡迴至台灣各地，如高雄、台南等。據了解，文化總會正在力邀奈良美智為此次特展來台，但因疫情影響，尚未定案。

「奈良美智特展（YOSHITOMO NARA）」將於2021年3月12日至6月20日在台北藝術大學關渡美術館2樓展出。

(中時 )