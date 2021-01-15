賽揚獎資深左投普萊斯(David Price)去年加入道奇，不過因為疫情爆發選擇退賽，結果他錯過了道奇拿下世界大賽冠軍的歷史時刻，雖然他尚未確認將於今年重新回球場，不過他肯定大聯盟的防疫，表明將開始春訓備戰。

普萊斯是道奇招牌球星之一，去年因為新冠肺炎疫情選擇退賽，不只損失1190美金的薪資，最後還錯過球隊奪下世界大賽冠軍，之後他出面說明自己心情平靜，家中2名幼兒的健康還是很重要。

新的球季來臨，但疫情卻還沒結束，普萊斯告訴美媒《今日美國體育》預計會在今年參加比賽，「我認為棒球在去年表現良好，能有效限制傳染，這證明防疫是可行的，我相信在去年學到很多經驗，也期待今年會有什麼樣進階的防疫措施。」普萊斯透露自己會在下個月開始春訓。

即使空白一年沒比賽，不過普萊斯認為自己狀況不錯，「跟一年前或六個月前相比，我感覺真的好多了，就像因手術要關機一年一樣，我現在處在非常好的狀態。」普萊斯上次在大聯盟出賽時還穿著紅襪球衣，2019年22場先發拿到7勝5敗，自責分率4.28。

(中時 )