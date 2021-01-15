美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）表示，川普政府在任內最後幾天不太可能將更多企業列入有中國軍方背景企業的黑名單。但小米等9間14日即被國防部列入與中國軍方有關的中國企業制裁名單。

路透引述負責美國經濟增長、能源和環境事務的克拉奇認為，中國科技巨頭阿里巴巴、騰訊和百度都對中國軍方有「高度的戰略意義」。日前消息人士透露，美國政府暫緩將這三家科技公司列入投資黑名單的計劃。

然而美國國防部14日宣布，將小米等9間中企列入制裁名單，消息一出，14日在美場外交易的小米ADR，股價一度急瀉14.23％，低見18.32美元；收市仍挫7.54％，報19.75美元。

名單還包括中國商用飛機公司（COMAC）、中國航空集團（National Aviation Holding）、中譯語通科技股份（Global Tone Communication Technology）、大新華航空（Grand China Air）、北京中關村發展投資中心、廣東高雲半導體科技（Gowin Semiconductor）、籮筐技術公司（Luokong Technology），以及大陸上市的中微公司（688,008.SH）。

(工商 )