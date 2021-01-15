三星在台灣時間14日深夜舉行全球線上發表會之後，15日早上便在台灣舉行Galaxy S21系列發表會，公布台灣售價與上市時間，S21系列將在1月29日上市，預購於15日下午立馬起跑，雖然硬體規格與創新幅度升級有限，不過S21系列售價成為最大賣點，S21起跳價為25,900元，比前作S20起跳價32,900元大降21％，S21+起跳價為30,900元，也比前作S20+降價19％，S21 Ultra起跳價為39,900元，同樣比前作起跳價少了快1成。

而在預購禮方面，台灣市場終於跟上歐美市場的腳步，預購Ultra的消費者可獲贈三星最新款、與S21同場發表的主動降噪入耳式耳機Galaxy Buds Pro與藍牙防丟器Galaxy SmartTag，而預購S21與S21+的消費者則可獲贈藍牙耳機Galaxy Buds Live與藍牙防丟器Galaxy SmartTag。

不過，有感降價、終於與歐美市場看齊的預購禮，不是沒有代價，S21系列盒裝已經不附充電器，不僅如此，S21與S21+的RAM也比S20明顯縮水50％，S21與S21+不論儲存空間是128GB還是256GB，RAM都只有8GB，S20與S21+則都搭載12GB RAM，僅有S2 1Ultra的RAM與儲存空間都與前作相同，不過價格也只比前作少10％以內。

(工商 )