台灣三星將推出Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G共3款機種，將自1月29日起於全台各大通路正式上市，今三星也公布官方價格，其中「Galaxy S21 5G 128GB」星魅灰、星魅紫為2萬5900元；「Galaxy S21 5G 256GB」星魅灰、白、紫、粉色為2萬7900元。
「Galaxy S21+ 5G 128GB」的星魅紫、星魅銀為3萬900元；「Galaxy S21+ 5G 256GB」的星魅銀、星魅紫、星魅黑為3萬2900元。「Galaxy S21 Ultra 5G 256GB」星魅銀、星魅黑為3萬9900元；「Galaxy S21 Ultra 5G 512GB」的星魅銀、星魅黑為4萬3900元。
預購時間為今（1月15日）15:30起，至1月25日23:59期間開放預購登記，額滿為止。針對於全通路預購之消費者，可獲得以下好禮：預購Galaxy S21 Ultra 5G並上網登錄，送Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機、Galaxy SmartTag 藍牙智慧防丟器。
台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，Galaxy S21 5G旗艦系列以時尚工藝設計，搭配全面進化的影視音和極致效能，讓消費者輕鬆晉級Pro影像玩家。同時，看好台灣5G手機市場動能，三星樂觀預估Galaxy S21 5G旗艦系列，銷售量可較前代成長2成，並期望今年整體5G產品銷售占比達到85%的優異表現。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。