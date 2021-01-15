Galaxy S21 Ultra5G共推出兩色，官方價格3萬9900元至4萬3900元。（三星提供）

台灣三星將推出Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G共3款機種，將自1月29日起於全台各大通路正式上市，今三星也公布官方價格，其中「Galaxy S21 5G 128GB」星魅灰、星魅紫為2萬5900元；「Galaxy S21 5G 256GB」星魅灰、白、紫、粉色為2萬7900元。

「Galaxy S21+ 5G 128GB」的星魅紫、星魅銀為3萬900元；「Galaxy S21+ 5G 256GB」的星魅銀、星魅紫、星魅黑為3萬2900元。「Galaxy S21 Ultra 5G 256GB」星魅銀、星魅黑為3萬9900元；「Galaxy S21 Ultra 5G 512GB」的星魅銀、星魅黑為4萬3900元。

預購Galaxy S21 Ultra 5G並上網登錄，送Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機 （建議售價6990元）。（三星提供）

預購時間為今（1月15日）15:30起，至1月25日23:59期間開放預購登記，額滿為止。針對於全通路預購之消費者，可獲得以下好禮：預購Galaxy S21 Ultra 5G並上網登錄，送Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機、Galaxy SmartTag 藍牙智慧防丟器。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，Galaxy S21 5G旗艦系列以時尚工藝設計，搭配全面進化的影視音和極致效能，讓消費者輕鬆晉級Pro影像玩家。同時，看好台灣5G手機市場動能，三星樂觀預估Galaxy S21 5G旗艦系列，銷售量可較前代成長2成，並期望今年整體5G產品銷售占比達到85%的優異表現。

(中時 )