日本新冠疫情嚴重，東京又進入緊急狀態，也連帶影響到國內發達的AV產業，許多人都十分好奇成人界現況，對此，AV達人一劍浣春秋也親自解答，業內線在一片混亂，甚至還有AV女優因為沒工作被迫轉行，「讓我們少了一些新鮮的肉體可看，也讓一些本來還猶豫要不要撐下去的資深女優直接不玩⋯」。

一劍浣春秋直言，上次東京進入緊急狀態，整個AV界停工了一個月，不但片商發片大亂，活動也全面停擺，更有不少AV女優因為急需用錢只好轉換跑道，而這次再次進入緊急狀態，大家已經沒有那麼恐慌，有了上次的經驗就知道絕對不能停工什麼都不做。

目前業內還是片子照拍，就暫時不用擔心之後會出現發片大亂的情況，而活動方面，大型活動一率取消，但女優見面會仍然在計畫中，經過幾個月的折騰，大家開始有防疫觀念，就能讓女優保持安全距離和粉絲互動，整體來說，和疫情爆發前差異不大。

一劍浣春秋表示，上次的停工經驗讓大家知道這個方法不可行，因此這次在防疫之餘，大家都還是盡量維持原本的工作模式，甚至有許多事務所積極為女優爭取活動機會，最後他也感嘆可以的話，還是希望各地的疫情都能夠趕快平息。

(中時新聞網)