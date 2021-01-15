嘉義地檢署林合書記官長（左）與現任法務部長蔡清祥曾共事，也曾一起攻頂玉山。（嘉義地檢署提供）

嘉義地檢署書記官長林合從工友做起，有42年司法資歷，曾與法務部長蔡清祥共事、一起攻頂玉山，他歷任12位檢察長，都得心應手，15日屆齡退休，嘉檢檢察長繆卓然說，林書記官長嫻熟業務，非常稱職，希望他榮退後常回嘉看看老同事。

林合出身雲林縣偏鄉的佃農之家，18歲曾北上工作，後來擔任雲林地方法院工友2年，退伍後考上法警，再接再勵考取國考書記官，首派雲林地檢署擔任時任檢察官蔡清祥的書記官，後來又到台南服務，再調任嘉檢書記官長20年，今年65歲屆退，42年公職生涯畫下句點。

林合歷任12位檢察長，行事風格迥異，他都能善盡職責，達成任務，他說，長官的脾性、要求不同，知性就順勢做事，扮演好溝通的角色是份內工作。

繆卓然說，林書記官長資歷豐富，對各項業務非常嫻熟，犯保、更保、榮觀等三會相關的業務，對外行政接洽連繫，都做得非常稱職，相當不容易，是內外都能兼顧的好幫手。

林合說，感謝長官及同事們的幫忙，讓他能「安全下莊」，退休之後要先好好休息，維持每天跑1萬公里的運動健身，已報名3月將舉辦的台中高美溼地半碼馬拉松活動，還有會參加公益活動，繼續為社會盡一點心力。

林合退休，同事都依依不捨，特別來向他道別、祝福，日前蔡清祥也特地來嘉歡送林合，回憶當年共事情誼及2人一同攻頂玉山的往事。

(中時 )