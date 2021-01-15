工業電腦廠振樺電(8114)受惠接單動能出現回溫跡象，2020年12月合併營收跳升至近16月高點，使全年營收衰退幅度持續收斂、仍創歷史第3高。展望今年，公司對POS、KIOSK及工業電腦3大產品線展望審慎樂觀，但坦言仍需觀察疫情、缺櫃、缺料等3干擾變數。

振樺電近日股價動能轉強，今（15）日開高後持穩盤上，最高上漲4.01％至83元，為去年9月中以來近3個月波段高點，早盤維持逾2％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。三大法人近期偏多操作，本周迄今小幅買超39張。

振樺電去年12月自結合併營收8.88億元，月增達38.23％、年增達16.11％，登近16月高點、亦創歷史第5高。帶動第四季合併營收22.38億元，季增7.33％、年減8.33％，站上全年高點。累計全年合併營收80.89億元、年減16.99％，仍創歷史第3高。

新冠肺炎疫情延燒全球，各國紛紛採取封城措施，使振樺電POS及KIOSK業務面臨生產停擺、訂單出貨遞延衝擊，去年營收下滑至規模經濟邊緣，匯率波動亦影響毛利表現。加上固定營業、攤銷折舊費用及人員配置結構未變，使短期獲利表現遭逢壓抑。

不過，隨著POS及KIOSK等零售應用遞延訂單於去年下半年陸續恢復出貨，振樺電去年第四季接單動能已見回溫跡象。公司先前法說時表示，依目前訂單能見度觀察，預期營運表現可望逐步回升，對今年POS、KIOSK及工業電腦3大產品線展望審慎樂觀。

雖然振樺電預期今年營運狀況可望轉趨樂觀，但坦言仍需觀察疫情因素影響，且目前缺櫃造成海運價格大漲，歐美客戶基於成本考量拉貨趨守，部分零組件缺料亦影響出貨進度，將是對營運動能恢復的干擾變數。

(時報資訊)