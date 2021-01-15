國際油價呈現緩步回溫，就整體塑化產業來說，今年以EVA、PVC目前看來較為樂觀，相關概念股包括台塑(1301)、華夏(1305)、台聚(1304)、亞聚(1308)。

油價為塑化業最關鍵因素，去年12月的WTI報價漲至48美元/桶，受惠新冠疫苗治癒率高，預期有利全球經濟復甦及原油需求，展望後市，儘管各國封城措施重啟，恐使得需求減弱。但沙烏地阿拉伯1月5日意外決定於2-3月將日產油量削減100萬桶，進而激勵油價大漲，進而使得布蘭特原油每桶達到50美元之上。

近期塑化報價漲跌互見，主因接近年關，採購動能降溫，供給端去化自身庫存，且部分產能重啟，導致終端SM、丁二烯等報價重挫，利差轉差，EVA、PVC及ABS利差雖維持高檔，但呈現下滑，但EVA在中國太陽能裝機潮下，預期EVA價格緩步上漲至2021年農曆年，且利差達998美元/噸以上，雖低於上月的1100美元/噸，但較9月的500美元/噸，大幅上揚。

整體塑化產業來說，分析師表示，年後需觀察新產能投產進度，以及大陸太陽能裝機是否延續，ABS利差將逐步往下，係因大陸2021年新增產能達160萬噸，佔目前總產能426萬噸、逾3成，將於下半年陸續開出，PVC則持續樂觀，係因2021年全球預估僅新增140萬噸PVC產能，低於2020年的220萬噸新增供給，供需維持偏緊狀態，以相對樂觀的EVA、PVC來說，相關概念股包括有台塑(1301)、華夏(1305)、台聚（1304）、亞聚（1308）。

(時報資訊)