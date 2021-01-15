美國勞工部周四報告，在防疫限制措施導致人力招聘出現放緩跡象之際，美國上周（截至1月9日）初次請領失業給付人數暴增至96.5萬人，遠超出前一周的78.4萬人與華爾街預估的80萬人。

惟市場對這個驚人的數字反應不大，因經濟活動下滑可能促使華盛頓推出更多激勵措施。總統當選人拜登已在周四晚間公布規模達1.9兆美元的新一輪紓困方案。儘管如此，上周的就業數據仍再度凸顯，為了遏阻這場大流行病所採取的限制措施使美國經濟陷入動盪。

上周美國初次請領失業給付人數較前一周增加18.1萬人，達到96.5萬人，創下去年8月22日當周（初領失業給付人數超過百萬人）以來的最高記錄。

截至1月2日止當周，美國續領失業給付人數為527.1萬人，較前一周增加19.9萬人。上周初領失業給付人數4周均值亦增至83.425萬人。

儘管單周領取失業給付人數增加，但獲得政府失業補助的總人數卻大幅減少，從前一周的1,920萬人下滑至1,840萬人，主要因為申請新冠緊急救濟金的人數減少，不過這個總數仍遠遠超出前一年同期的218萬人。

上周五公布的去年12月美國非農就業人數減少14萬人，為去年4月以來首度下滑，儘管失業率仍維持於6.7%。市場預前為增加8.5萬人。聯準會周三發布「褐皮書」（Beige Book）時表示，近幾周來美國經濟活動溫和成長，但由於疫情急升迫使更多企業停業，導致越來越多轄區的就業下滑，企業對未來前景的信心減弱。

(時報資訊)