台北市內湖區指標豪宅「長虹天璽」頂樓戶出現最新實價交易，根據全國不動產企研室統計最新實價登錄揭露，發現「長虹天璽」最新成交28樓頂樓戶，坪數為206.57坪，總價2億2958萬元，共含6個車位、每個300萬元，拆算單價為每坪132萬元，創下「長虹天璽」單價、總價歷史新高，前一手屋主持有8年半，獲利970萬元出場。

長虹天璽近來交易動作頻頻，全國不動產總經理藍怡婷分析，包括7樓戶以1億5600萬轉手大賺3500萬、5樓戶以1億5386萬售出大賺4372萬，都有亮眼獲利。雖然相較該社區其他樓層轉手動輒大賺3000~4000萬，此次「長虹天璽」28樓戶獲利不算多，但此筆交易刷新「長虹天璽」單價、總價新高雙冠王紀錄，也顯見高端豪宅市場在此波剛性買盤回溫之下，買氣也明顯被帶動。

觀察此次28樓戶交易，全國不動產內湖捷運店店東洪瑞喜表示，原屋主在101年4月進場，以2億1988萬元、每坪127.84萬元購入，也一直是「長虹天璽」最高單價紀錄保持戶別，持有8年半後，在去年10月以2億2958萬元賣出，雖然僅獲利970萬元，但每坪132萬元單價刷新最高單價紀錄，總價也破另一間28樓戶在108年10月以2億2000萬元交易創下的總價紀錄。

(時報資訊)