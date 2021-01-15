◎疫情嚴峻 新北年貨大街確定停辦 侯友宜：與百貨業者合作

新北市取消舉辦多年的新北市年貨大街活動，新北市長侯友宜15日表示，新北原本就沒有辦年貨大街活動，過年都是以小型、小規模能夠落實實名制的活動為主，有一些攤位都會併百貨公司裡，才能做好防疫準備。

◎吳德榮：下波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，由於連三天「超強輻射冷卻」，逐日帶來極低溫，下一波冷空氣的強度，不至於有這麼低的氣溫；但也不該掉以輕心，因為伴隨的天氣變化還是很大。

◎院內感染照妖鏡 照出指揮中心三大雙標舉動

北部醫院院內感染，凸顯指揮中心各種雙標，除公布疫調雙標、公布感染源雙標，對不同醫院的態度也有雙標。親綠名嘴公開疫調資料沒事，陳時中還不避嫌上節目，藍營議員公布就被說恐觸法；去年白牌車司機死亡，指揮中心認定是被浙江台商傳染，無視台商爸爸「不要標籤化」的呼籲，這次則不公布醫師感染源，以免標籤跟著人一輩子；去年院內感染公布在林口，今年則只願說「北部某醫院」。

◎台灣豬標章頻出包 農委會不讓中央畜產會審了

台灣豬標章頻頻出包！從去年底的鬍鬚張、八方雲集等店家，至近日的家樂福等台灣豬標章等事件，引發外界質疑台灣豬標章的可信度，農委會今天早上召開記者會指出，為了精進台灣豬標章，即日起原本委由中央畜產會的申請、管理作業等，即日起改由農委會辦理、中央畜產會協助，會努力做到更好。

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(中時新聞網)