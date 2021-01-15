去年底中國大陸、歐盟宣布歷時7年貿易協定談判完成，預期今年下半年簽署，但在歐洲議會同意前仍不能算正式出爐。最大變數可能比想像中還早到來，歐盟龍頭德國執政黨基督教民主黨(CDU)今(15)、明(16)日舉行黨代表大會，將選出新任主席，贏家將參加今年大選，很可能成為現任總理梅克爾(Angela Merkel)接班人，結果可能左右中德、中歐關係走向。

3名候選人分別是65歲律師梅茲(Friedrich Merz)、59歲北萊茵-西伐利亞州長拉舍特(Armin Laschet)、55歲現任聯邦議院外交委員會主席勒特根(Norbert Röttgen)。以他們政治經歷和過去發言來看，拉舍特當選可能維持現有中德關係，梅茲、勒特根很可能使中德關係倒退，尤其是鷹派的勒特根。若德國態度轉向，中歐貿易協定是否能完成充滿疑問。

以左、中、右而言，偏中間派的拉舍特屢次被傳是梅克爾最偏好人選，符合CDU傳統宗教保守主義價值。他的對華政策觀點，和其擔任德國第一大州州長有關，過去發言多半是歡迎陸企到當地投資，今年初他數次強調與北京當局是「制度性競爭」，並憂心面對疫情西方體制可能已經失敗，但也稱中國並非敵人，因此很可能延續梅克爾「以商變政」(Wandel durch Handel)策略，透過經貿往來和促使北京開放金融、市場來使中國大陸價值觀、體制更接近歐洲。

拉舍特偏中間派，被認為可能延續梅克爾策略，與北京關係大致上能維持現狀。(美聯社)

拉舍特重視能源議題，支持被美國抗議的北溪2號天然線管道復工，之前關於中美關係看法也較持平 ，可能較符合一般民眾期待。根據先前民調，77%德國人面對中美對立議題認為德國應該保持中立，應該更傾向中國僅1%，但應該更傾向美國也只有17%。這可能也是拉舍特民調29%，領先另2人的25%主要原因，不過CDU黨代表偏好和民意或許會有落差。

律師出身、2000至2002年曾任聯邦議院黨團領袖的梅茲比較偏右派，特別是反移民立場鮮明，深獲民族主義者青睞。2018年他也出馬競選主席，但當時敗給剛辭職的現任國防部長柯朗普卡倫鮑爾(Annegret Kramp-Karrenbauer)，名列第2。

右派梅茲與美國關係密切，不過他也與商界淵源較深，在中德貿易依存度難以降低情況下可能採取政經分離策略。(美聯社)

梅茲2009至19年任職於為美國遊說組織大西洋橋協會主席，過去論點多半傾向認定中國是威脅，上周也曾呼籲利用美國政權轉移機會，與美共同制定對華戰略。不過，他是3人中和金融界、企業關係最深，如果德國最主要的汽車、化學商都不願意放棄中國市場，梅茲比較可能採取對北京政冷經熱分離策略，維繫商業利益同時強化德國自身國防、資訊安全。

勒特根是3人中最偏左，在聯邦政府環境保護、能源相關部門都有任職經歷，而且非常關注人權議題，曾多次批評北京當局，也是3人中最常發表涉華評論者，例如曾經說過要中國為香港問題付出最大程度聲譽代價。

勒特根政治立場偏左，也是對華鷹派，被預期若登上總理大位，將使中德在政治、經濟雙邊關係都大幅後退。(美聯社)

去年勒特根曾數度呼籲禁用華為5G，並主張嚴審陸企進入歐洲市場、中德科技合作研發等領域，因此陸媒一般預料他若勝出，中德間不論政治、經濟關係都會大幅倒退。不過勒特根與其說是反中，毋寧說是強調歐洲自主，比方禁用華為同時他希望用歐洲廠商來代替。他也曾表明歐洲對華政策應該基於現實主義，而非敵意，反對在南海、東海這些無涉歐洲利益的問題上，過度倒向美日聯盟。

(中時新聞網)