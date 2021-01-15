國畫大師張大千生前送給好友黃君璧當生日禮物的畫作「春山雲瀑」圖，失竊29年後竟現身香港蘇富比秋拍型錄中，黃的女兒黃湘詅因而控告年過80的政治受難者劉辰旦贓物罪，台北地檢署偵查後，15日認定贓物罪已過追訴時效不起訴處分，但是劉一直持有贓物，符合《洗錢防制法》持有他人定犯罪之物，依洗錢罪起訴劉。

「春山雲瀑」圖是當年張大千送給同是國畫大師黃君璧的生日禮物，畫上還有「君璧道兄祝壽」的落款。1990年，黃君璧在台北市大安區的住家密集遭竊，2天內被偷了10次，當時失竊了蔣宋美齡、徐悲鴻畫作及張大千的春山雲瀑圖。

不料，這幅失竊了29年的畫作，突然出現在香港蘇富比2019年秋拍型錄中，起拍價是約1.5億台幣的3800萬港幣，黃君璧的女兒黃湘詅經友人告知消息，立即向北檢提告奔走保住亡父的禮物，檢方透過蘇富比在台代理，發現春山雲瀑圖的原始提供者是年過80的劉辰旦。

台大法律系畢業，曾經是大師李敖在綠島監獄室友的劉辰旦到案後，否認收買贓物，表示自己是1995年以150萬元向收藏家陳相乾購買，對方有出具來源保證切結書，他並沒有購買贓物。不過，檢方找到經營畫廊的柯姓業者，證明涉嫌偷竊名畫的黃宗凱在1992年曾詢問他是否購買春山雲瀑圖，遭他拒絕，劉取得春山雲瀑圖並邀他欣賞，當時他就告知這幅畫是失竊贓物，但劉表示會負法律責任。

檢方為追查真相，並到國家圖書館複印了當年黃家竊案的所有報導資料，同時，劉也精通書畫，並張大千畫作極有研究，應當知道春山雲瀑圖的交易價格在2000萬元以上，150萬元收購根本不合理，因此認定劉收受贓物。

因劉收購贓物的行為已經超過追訴時效，檢方只能不起訴處分，不過，劉自1995年持有春山雲瀑圖直到2019年，符合《洗錢防制法》持有他人定犯罪之物，因此依洗錢罪起訴劉。

(中時 )