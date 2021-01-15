【政新鮮】罷免王浩宇最後倒數 董智森怒譙不要臉

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案將於明（16日）投票，對此資深媒體人董智森接受《中時新聞網》訪問表示，王浩宇原先是綠黨的議員，他曾嚴詞批評過許多民進黨的政治人物，不過卻在去年轉而加入民進黨，變成民進黨的打手四處開戰場，還被笑是「全國不分區議員」，對於他這樣一個沒有中心思想的政治人物感到不齒。

董智森指出，王浩宇現在也和他當初保護藻礁的理念前後不一，之前因為是朱立倫在當縣長，所以就反對的很大聲，但自從換成民進黨執政後，他就背棄了保護藻礁承諾，贊成興建天然氣接收站，還騙百姓說不會破壞生態，董認為，「現在的王浩宇要被罷免天經地義，像他這樣死不要臉的垃圾政客，繼續縱容他就無法無天，桃園的百姓應該站出來把他罷免掉」。

桃園觀塘港的藻礁。（中油提供）

董智森也提到，桃園故有「千塘之鄉」的美名，不過由於民進黨主張反核，政府為了解決國內的缺電危機，很多地方都被迫裝上太陽能板、風力發電機，但是這些機械運作的聲音不僅會破壞埤塘、侵害漁場，前陣子還有侯鳥被旋轉的扇葉擊落而死亡，對生態是有一定程度的影響，可是民進黨過去喊環境保育的聲音卻不見了，痛批民進黨的昨是今非、兩套標準，已經到了讓人匪夷所思的地步，話說至此，董也氣憤表示，「其實不只王浩宇，你將來一定也要唾棄民進黨」。

(中時新聞網)