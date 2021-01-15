男大生第一次買股票慘賠，忍痛曬出損益照：「不敢跟家人說」。（圖／翻攝自Dcard）

台股去年新冠疫情爆發不久開始逐漸攀升，近日更突破15000點，頻創歷史新高，讓不少過去沒玩過股票的人，急於把握這股熱潮，好好大賺一筆，可是股票投資還是得做功課、僅慎投資，否則傻傻「買到最低點」恐賠到欲哭無淚，血本無歸。就有一名男大生第一次買股票就慘賠近29萬，讓他心痛發文說：「今年不知怎麼過了，不敢跟家人說。」。此文引起網友熱烈討論，有人留言要他說出是哪支股票，不要讓其他人踩到地雷，也有人安慰他說：「不賣掉就不算賠啦」。

這名男大生在網路論壇「Dcard」發文「第一次玩就慘賠！」，還附上圖片。照片中可以看到，他只買一檔股票，但股票APP「未實現總損益」金額高達六位數，但卻是綠色的數字，前面還多加「－」符號，代表他光是這一檔股票，就賠了28萬8064元。由於第一次玩股票，又是大學生，對他而言，這簡直就是天文數字，讓他擔心不得了。

由於買的股票賠錢，原PO的貼文一開頭就寫道「2021一開始就賠這麼多，今年不知道怎過了，怎辦？也不敢跟家人說」，疑似一開始沒做好功課，加上沒有經驗就傻傻買股票，結果慘賠6位數，龐大的壓力讓他不知如何跟家人開口。

網友看到此文紛紛留言「投資有風險怕賠錢就不要玩」、「當你要開始投資，本來就要有全賠的準備啊」、「能賺多少，就能賠多少，先想賠錢怎麼辦，再想賺錢怎麼花」、「玩？用玩的心態就要有承擔虧錢的風險」、「能一檔虧這麼多，感覺不是All In，就是資金很充足不缺這一點」、「買什麼？可以分享嗎？」。

另有人安慰說：「未實現損益，安啦」、「看看我的帳戶你就釋懷了」、「只能努力賺回來了」、「買股票的基本，1.必須是閒錢（賠光了也不影響基本生活的錢） 2.設置並嚴守停損點 3.做好功課」、「平常心看待 不可能都不賺要把失誤率壓低」。

(中時新聞網)