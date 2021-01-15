好冷！這幾天雖然有太陽，但陰影處或室內仍然冷颼颼，不少學生爭取制服外可以加外套。教育部國教署15日正式發出函文給各直轄市政府教育局及各縣市政府，明訂學生可在制服「內、外」加穿禦寒衣物，包括便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子等；學校並不得限制氣溫「幾度」才能加穿禦寒衣物，而應由學生主觀感受判定。

函文表示，有關「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」、「國民中學訂定學生服裝儀容規定之原則」、以及「國民小學訂定學生服裝儀容規定之原則」，明定學生於制服「內、外」均可加穿禦寒衣物。學校不得限制氣溫幾度才能加穿禦寒衣物，且若有統一換季時間，依前項規定學校亦不應限制學生選擇穿長袖或短袖校服。教育部並請各直轄市政府教育局及各縣市政府重視學生反映意見並暢通申訴管道，以維護學生權益。教育部並加註：「本案已列入公立學校校長成績考核及私立學校獎勵補助參據，請務必落實辦理。」

(旺報 )