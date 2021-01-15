永一腸衣自法國、加拿大進口豬腸製作腸衣，下游生產出香腸、大腸。（曹婷婷攝）

台南市長黃偉哲今天到永一腸衣公司稽查。（曹婷婷攝）

國產豬標章、標示充斥惹議，台南市長黃偉哲今天到永康區永一腸衣稽查時表示，如果農委會不堅持，建議標章改為標示，這樣大家都清楚了，最重要的是政府稽核完善，制度建立完善才有幫助。他也提到，零售業者常見SGS檢驗只有一次性，這一批檢驗符合標準，下一批不見得符合，但肉攤看到SGS檢驗報告1月1日發，用到12月31日，「就像春聯每年換一張，有什麼用。」

黃偉哲說，一般民眾對標章與標示沒能區分清楚，標章是有國家的標準，譬如說CAS、HACCP標章這都是有一定的標準，但他認為，現在豬肉標示成分應該比較大，無論是賣場業者、零售業者、餐廳業者或團膳業者，要標示成分對消費者負責，市府則是要去查核，因為既然業者告訴消費者成分是國產豬，就要查進貨單出貨單是不是國產豬，如果業者不貼標章，因為本身含其他豬肉，也要誠實標示，讓消費者自己可以決定。

他提到，至於農委會提標章的成分多與少，相信農委會標章當初申請，應該是業者表示要使用國產豬，或像某個業者說3個月後把進口豬消化完，就要使用國產豬，這也應該誠實標示清楚，這樣消費者才會知道；最忌諱已經在使用外國豬卻又標示本土豬，傷害標章公信力。

黃偉哲說，目前常見肉攤SGS檢驗報告1月1日發，用到12月31日，但這種標示是當批有效、不是永遠有效，藉瘦肉精議題讓大家知道國內標章標示充斥，最重要的還是政府稽核完善，不然一張標示從年頭用到年尾，就像春聯每年換一張，有什麼用？重要的是要把標示每批每批不管抽驗、補檢，都要清楚標示有效日期比較好。

台南市長黃偉哲今天到永康區永一腸衣稽查被問到，中央跟地方自治法例牴觸，台北市會設置萊豬專區檢視，如果混雜要重罰，台南是否跟進？他說，台北作為首善之區，先試先行，當台北推動新制度好用、可行，其他縣市跟進也沒關係，好的制度大家一起跟上沒關係，不好的就不一定要跟。

(中時 )